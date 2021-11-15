شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «سعودية - أيرلندية» لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد القصبي مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف ليو فارادكار، تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وأيرلندا، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك بحضور نائب وزير التجارة د. إيمان المطيري، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، وذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الأيرلندي والوفد المرافق له إلى المملكة.

ورحب القصبي بزيارات رجال الأعمال للتعرف على الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبديًا اهتمام المملكة بالتعاون مع الشركات الأيرلندية وتحفيز ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التكنولوجيا وتقنية المعلومات والصناعات الذكية والابتكار وريادة الأعمال، والشراكة معًا لإنجاح المشاريع السعودية الضخمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية.