شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية ترسي مشاريع استثمارية للمستودعات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرست أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من العقود الاستثمارية للأنشطة اللوجستية لحلول التخزين والمستودعات وإدارتها بمحافظة الخبر، وذلك امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات تماشياً مع "رؤية المملكة 2030" التي ترتكز على الاستثمار لدعم المجتمع الحيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه العقود إلى دعم التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية ومواكبة حركة التجارة الإلكترونية ونقل البضائع وتوزيع المنتجات وسلاسل الامدادات، حيث تمثل ركيزة أساسية ومحركا رئيسا لدعم المتاجر الرقمية والنقل التشاركي وتسريع حركة المشتريات الرقمية وتعزيز مفهوم المدن الذكية، وتطبيق مفهوم المدن الذكية ودعم الاقتصاد الرقمي خاصة مع توجهات المملكة والقفزة التي تحققت في مجال التقنية وتوطينها.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص تم إطلاقها بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهم في إحداث نقلة نوعية بتنمية المنطقة وبقفزة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة وتعزز من مسيرة تطبيق مفهوم المدن الذكية وتختصر الكثير من الجهد والوقت، داعيةً جميع المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.