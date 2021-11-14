شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعا عند 11913 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.12 %، ليبلغ مستوى 11913 نقطة، وسط تداولات بقيمة 4.392 مليار ريلا، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 115.991 مليون سهم، تقاسمتها نحو 211.487 صفقة.

ووفقا لبيان "تداول" فإن قطاع المواد الأساسية قاد الارتفاع بعد صعوده بنسبة 0.76 %، والنقل بنسبة 1.15 %، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.75 % والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.57 %، والإعلام والترفيه بنسبة 0.05 %.

وارتفعت قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20 %، وتجزئة الأغذية 0.12 %، وإنتاج الأغذية 0.34 % والأدوية بنسبة 0.76 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.80 %، والاتصالات بنسبة 0.68 %، والمرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54 %، و 0.01 % على التوالي.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.29 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.82 %، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24 %، والبنوك بنسبة 0.14 %، والتأمين بنسبة 0.11 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.62 %، وإدارة تطوير العقارات بنسبة 0.66 %.

وكان سهم أسمنت تبوك الأكثر ارتفاعا بنسبة 8 %، وأنابيب بنسبة 7.98 %، وزجاج بنسبة 5.53 %، وسدافكو بنسبة 4.79 %، ومتطورة بنسبة 4.53 %.

وبحسب "تداول" كان سهم المراكز الأكثر انخفاضا بنسبة 9.98 %، وصدر بنسبة 7.59 %، وصناعة الورق بنسبة 3.20 %، وهرفي للأغذية بنسبة 3.06 %، وأمانة للتأمين بنسبة 2.67 %.

وأشارت البيانات إلى أن دار الأركان كان الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 7.468 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 300.024 مليون ريال.