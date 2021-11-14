شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعا عند 11913 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيان "تداول" فإن قطاع المواد الأساسية قاد الارتفاع بعد صعوده بنسبة 0.76 %، والنقل بنسبة 1.15 %، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.75 % والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.57 %، والإعلام والترفيه بنسبة 0.05 %.
وارتفعت قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20 %، وتجزئة الأغذية 0.12 %، وإنتاج الأغذية 0.34 % والأدوية بنسبة 0.76 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.80 %، والاتصالات بنسبة 0.68 %، والمرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54 %، و 0.01 % على التوالي.
وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.29 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.82 %، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24 %، والبنوك بنسبة 0.14 %، والتأمين بنسبة 0.11 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.62 %، وإدارة تطوير العقارات بنسبة 0.66 %.
وكان سهم أسمنت تبوك الأكثر ارتفاعا بنسبة 8 %، وأنابيب بنسبة 7.98 %، وزجاج بنسبة 5.53 %، وسدافكو بنسبة 4.79 %، ومتطورة بنسبة 4.53 %.
وبحسب "تداول" كان سهم المراكز الأكثر انخفاضا بنسبة 9.98 %، وصدر بنسبة 7.59 %، وصناعة الورق بنسبة 3.20 %، وهرفي للأغذية بنسبة 3.06 %، وأمانة للتأمين بنسبة 2.67 %.
وأشارت البيانات إلى أن دار الأركان كان الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 7.468 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 300.024 مليون ريال.