شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير» يوقع اتفاقية لتمويل مشروع «درة المدينة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية «تطوير» التابع لصندوق التنمية العقارية عن توقيع أول اتفاقية تمويلية بين أحد البنوك وإحدى شركات التطوير العقاري، لدعم وتطوير مشروع «درة المدينة» ضمن أحد مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمدينة المنورة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم لتمكين مستفيدي «سكني» من تملك السكن الملائم لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمنازل 70% نهاية 2030.

ويتكون المشروع من 1122 وحدة سكنية متنوعة الأحجام تلبي تطلعات ورغبات الأسر وتتماشى مع قدراتها المالية، فيما يتوقع أن يتم تسليم الوحدات السكنية في نهاية مارس عام 2023م.

الجدير بالذكر أن برنامج «تطوير» يأتي امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وضمن جهود صندوق التنمية العقارية لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة، والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.