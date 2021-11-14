شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتعريف بمنصة قوى في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها, ورشة عمل بعنوان "التعريف بمنصة قوى", بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وناقشت ورشة العمل ماهية المنصة, وأسلوب التعامل معها, وأهم استخداماتها ومجالاتها, و ما تقدم للمنشآت من تحسين بيئة العمل, وأهمية المنصة لقطاع الأعمال بعسير, إلى جانب أبرز المميزات والخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها على منصة قوى على مدار الساعة، وكيف يمكن للمنشآت التسجيل والاشتراك بمنصة قوى.

وتهدف المنصة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.