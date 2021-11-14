شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون ريال قروضا ومساعدات لـ7147 أسرة منتجة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان منذ تأسيسها عام 1437هـ قروضاً ومساعداتٍ بقيمة إجمالية بلغت 17.205.740 ريالاً استفادت منها 7147 أسرة منتجة في مدينة جيزان ومحافظات المنطقة.

وقالت عضو مجلس الإدارة بجمعية الأسر المنتجة بجازان سها دغريري إن القروض والمساعدات شملت تمويل 670 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 9.436.760 ريالاً، وتقديم 1.968.980 ريالاً مساعدات عينية ونقدية لتنفيذ 64 مشروعاً وبرنامجاً، إضافة لتنظيم 29 معرضاً وبازاراً للأسر المنتجة و659 يوماً تسويقياً بلغت قيمة المبيعات فيها أكثر من مليوني ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المشاركة في عدد من المناسبات داخل المنطقة وخارجها 728 مشروعاً.

وبينت أن الجمعية وقعت عدداً من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين ريال، تضمنت ترميم مساكن الأسر المنتجة الفقيرة، ودعم الأسر المنتجة مادياً، وتمويل عدد من المشاريع متناهية الصغر، وإلى جانب مبادرة المنافذ التسويقية، والدعم الاستشاري لمُلَّاك المشاريع متناهية الصغر (وسم)، وترويج منتجات الأسر المنتجة بالمنطقة.

ولفتت الدغريري إلى أن الجمعية حظيت بالدعم والتمكين غير المحدود من القيادة الرشيدة، ما مكَّن الأسر المنتجة بمنطقة جازان من تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس ثقافة الإنتاج المحلي باستثمار طاقاتهم ودعم مشاريعهم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبينةً أن ما تقدمه من خدمات نوعية أخرى أسهمت بقدر كبير في تحقيق رؤية الجمعية بتميزها في تقديم الدعم والتمكين للأسر؛ لتحقيق مصادر دخل مستدامة، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن الجمعية تعمل حالياً على إنهاء المراحل الأخيرة من مشاريعها للاستثمارية التي تشمل مشروع إثمار بمبلغ 1.560.000 ريال، ومشروع الرداء للزي الموحد بمبلغ 1.800.000 ريال، التي تهدف لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتُعد رافداً مهماً من روافد توظيف الأسر المنتجة ودعم تفعيل البرامج النوعية التي تستهدف بها المشروعات.