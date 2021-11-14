ميثاق غلاسكو للمناخ يدعم انتقال البلدان النامية للطاقة الخضراء بشكل عادل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزم «ميثاق غلاسكو للمناخ» الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 «كوب 26»، البلدان بالتخلص التدريجي من الفحم، ويدعم انتقال البلدان النامية للطاقة الخضراء بشكل عادل، واتخاذ إجراءات لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة من تغير المناخ، ويوافق وللمرة الأولى على إطار زمني مشترك ومنهجية للالتزامات الوطنية بشأن خفض الانبعاثات.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ»ميثاق غلاسكو للمناخ» التاريخي، الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ.

وقال «لقد طلبنا من الدول أن تجتمع معا من أجل كوكبنا في قمة المناخ كوب 26، وقد استجابت لهذه الدعوة.

أود أن أشكر القادة والمفاوضين والناشطين الذين أبرموا هذا الاتفاق، كما أود أن أشكر بشكل خاص رئيس القمة ألوك شارما، الذي عمل بجد وبشكل لا يصدق للجمع بين البلدان. ما يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في السنوات المقبلة، ولكن اتفاقية اليوم هي خطوة كبيرة إلى الأمام، والأهم من ذلك لدينا أول اتفاقية دولية على الإطلاق لخفض الفحم بشكل تدريجي، وخارطة طريق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة».

وطلب من البلدان أيضا العودة في العام المقبل بأهداف أكثر طموحا لخفض الانبعاثات لعام 2030، بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وستواصل المملكة المتحدة العمل من أجل اتخاذ إجراءات أكبر بشأن خفض الانبعاثات، ودعم البلدان النامية بالتمويل والوصول إلى التكنولوجيا الخضراء الجديدة خلال العام المقبل، وذلك قبل أن تتولى مصر رئاسة قمة المناخ كوب 27.

ويأتي النص التفاوضي الذي تم الاتفاق عليه على خلفية سلسلة من التعهدات والإعلانات التي قدمت خلال القمة، ففيما يتعلق بالفحم، التزمت 65 دولة الآن بالتخلص التدريجي من استخدام طاقة الفحم، والتزمت جميع البلدان الرئيسة التي تمول الفحم بإنهاء التمويل الدولي للفحم بحلول نهاية 2021، وتقديم تمويل قدره 20 مليار دولار لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة المعلن عنها في القمة.

أما فيما يتعلق بالسيارات، فقد التزمت أكثر من 30 دولة، وبعض أكبر صانعي السيارات في العالم بالعمل معا لجعل مبيعات السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات على مستوى العالم بحلول 2040، وبحلول 2035 في الأسواق الرائدة، بناء على التزام المملكة المتحدة بإنهاء بيع جميع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول 2030.

وفيما يتعلق بالتمويل، تم حشد المزيد من التمويل من القطاعين العام والخاص لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، حيث إن التعهدات الجديدة التي تم التعهد بها في القمة تقترب من تحقيق هدف تمويل المناخ السنوي البالغ 100 مليار دولار في العام المقبل، كما التزمت الحكومات بمضاعفة التمويل الإجمالي للتكيف والتصدي للخسائر التي يسببها تغير المناخ في البلدان النامية.

أما الأشجار، فقد تعهد أكثر من 130 قائدا يمثلون أكثر من 90 من غابات العالم، بإنهاء إزالة الغابات بحلول 2030، ويأتي هذا التعهد مدعوما بحوالي 14 مليار جنيه إسترليني من التمويل العام والخاص.

أبرز نقاط ميثاق غلاسكو للمناخ

الفحم







التزام 65 دولة بتقليص استخدام طاقة الفحم



التزام جميع البلدان بإنهاء التمويل الدولي للفحم بحلول نهاية 2021



تقديم تمويل 20 مليار دولار لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة



السيارات





التزام 30 دولة، وبعض أكبر صانعي السيارات بالعمل معا لجعل مبيعات السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات في الأسواق الرائدة بحلول 2035



التزام بجعل مبيعات السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات في الأسواق على مستوى العالم بحلول 2040



التزام المملكة المتحدة بإنهاء بيع جميع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول 2030



الأشجار





تعهد أكثر من 130 قائدا يمثلون 90% من غابات العالم، بإنهاء إزالة الغابات بحلول 2030



دعم هذا التعهد بحوالي 14 مليار جنيه إسترليني من التمويل العام والخاص



التمويل