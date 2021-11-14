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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021، ينطلق اليوم ويستمر 3 أيام في فندق هيلتون في العاصمة الرياض. ويعد المؤتمر الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوة مهمة للإسهام في نشر الثقافة الوقائية لدى الأفراد والمنشآت، ورفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل والعاملين والجهات المختصة والمهتمين للإفادة من التجارب الدولية والمحلية المشاركة في المؤتمر، وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين الجهات والأفراد المهتمين، وتكوين مبادرات خلاقة ترتقي بعالم الأعمال وتسهم في التقدم الاقتصادي والرفاه.



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