شكرا لقرائتكم خبر الرياض ومكة تستحوذان على 55% من الأراضي الموزعة في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج سكني 952 عقدا الكترونيا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال أكتوبر الماضي عبر تطبيقه الالكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وبحسب بيان صادر عن «سكني» استحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على أكثر من نصف الأراضي التي صدر لها عقد الكتروني في أكتوبر، حيث بلغت حصتهما 529 أرضا تمثل 55.5% من إجمالي الأراضي.

وأوضح «سكني» أن الأراضي شملت 245 أرضا في منطقة الرياض، و284 أرضا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية 68 أرضا، و114 أرضا في منطقة القصيم، إضافة إلى 61 أرضا في منطقة جازان، و54 أرضا في منطقة نجران، و59 أرضا بمنطقة حائل، و26 في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير 22 أرضا، و10 أراض لمستفيدي «سكني» في منطقة الجوف، و8 أراض في منطقة الحدود الشمالية، وأرض في منطقة الباحة.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود الكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن إجراءات الكترونية ميسرة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الالكتروني لبرنامج «سكني».

ويقدم «سكني» عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر. وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.

يذكر أن برنامج «سكني» سجل استفادة أكثر من 160 ألف أسرة من بداية العام حتى سبتمبر 2021، وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 132 ألف أسرة.

ويسعى البرنامج إلى تمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي تمكن من تحقيق نسبة تملك وصلت إلى 60% في مرحلته الأولى.

توزيع الأراضي الموزعة في أكتوبر 2021 على المناطق:

245 أرضا في الرياض

284 أرضا في مكة

68 أرضا في الشرقية

114 أرضا في القصيم

61 أرضا في جازان

54 أرضا في نجران

59 أرضا في حائل

26 أرضا في المدينة

22 أرضا في عسير

10 أراض في الجوف

8 أراض في الحدود الشمالية

1 أرض في الباحة