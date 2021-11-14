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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 121 ألف طن من القمح الأوكراني على شحنتين وصلتا إلى المملكة، إحداهما إلى ميناء جدة الإسلامي والأخرى إلى ميناء ينبع التجاري. وأوضحت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن الشحنتين تقعان في إطار مناقصتها مع المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة.



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