الضمان الصحي يبدأ نشر مؤشرات للقطاع مطلع 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، أن المجلس سيبدأ اعتبارا من مطلع 2022 في نشر مؤشرات للقطاع، ضمن مشروع مؤشرات الضمان الصحي التي تضم أكثر من 600 مؤشر، مبينا أن الفترة التجريبية بدأت بإطلاق 3 مؤشرات العام الماضي، منوها إلى وجود معايير جديدة لتحديث عمل شركات التأمين فيما يتعلق بالقطاع الصحي وزيادة قدرتها على التعامل مع مزودي الخدمة، بالإضافة لإيجاد معايير جديدة لمزودي الخدمة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أفضل، لافتا إلى قرب إطلاق جائزة التميز في العام المقبل لدعم وتحفيز قطاع الضمان الصحي.

21.7 مليونا

وذكر الغامدي خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية، أن عدد المسجلين في التأمين الصحي العام الماضي (2020) بلغ نحو 11 مليون شخص وبحجم مبالغ وصلت لـ22 مليار ريال، مشيرا إلى أن مستهدفات 2030، تتمثل في الوصول إلى 21.7 مليون شخص مسجل بالتأمين الصحي، وبمبالغ تصل 60 مليار ريال، وبمساهمة متوقعة في الناتج المحلي %2.

صندوق الضمان

وأشار الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية أن المجلس أطلق صندوق الضمان الذي يقوم بتغطية تكاليف أكثر من 500 ألف ريال، حيث يتحمل الصندوق تكاليف البوليصة التي تتجاوز 500 ألف ريال، كما تم إطلاق نظام الترميز الموحد، والذي يساعد في تحسين العلاقة التعاقدية بين مزودي الخدمة وشركات التأمين إلى جانب العقد الموحد.

حزمة منافع

وأشار إلى أن أبرز ما تحقق في 2021، هو اعتماد حزمة المنافع الأساسية على أن يتم التطبيق في مطلع شهر يوليو 2022، بالإضافة إلى إطلاق صندوق الضمان الصحي لتغطية الحالات التي تزيد عن التغطية التأمينية، واعتماد لائحة حماية المستفيدين وسياسة تغطية المستفيدين، اعتماد اللائحة التنفيذية المحتضنين لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي، وإطلاق منصة الحد الأدنى من البيانات مما مكن المجلس من تعريف أكثر من 600 مؤشر أنظمة وإدارات المجلس، إطلاق نظام الفوترة السعودي، ونشر مؤشرات التأمين الصحي الخاص، تمكين التحول في إطلاق أول مسار في «نفيس»، وإطلاق تطوير البنية التحتية الرقمية للمجلس وبناء قواعد بيانات محمية.

أبرز مستهدفات الضمان الصحي

المرحلة الأولى للتأمين الصحي (2021-2022)







وضع التدابير الأساسية اللازمة للتنفيذ الناجح للرعاية الصحية القائمة على القيمة.



تطوير القدرات البشرية.



تأسيس وإطلاق صندوق الضمان الصحي.



إطلاق حزمة المنافع الأساسية.



تحديث وتصنيف واعتماد مقدمي الخدمة.



إطلاق المنصة الموحدة «نفيس».



تحديث النظام والهوية المؤسسية.



إطلاق جائزة التميز الصحي.



تطبيق النموذج التشغيلي.



المرحلة الثانية (2022-2023)