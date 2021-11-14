فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مجال الرعاية الصحية طرحتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» للمستثمرين ورواد الأعمال في مجالات الأنشطة الصحية والتجارية على مواقع مختلفة المساحات؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية.

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