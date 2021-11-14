السماح بسعة مقعدية كاملة للحافلات داخل المدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع الجهات المعنية - السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن، ويشمل ذلك النقل التعليمي والنقل المتخصص بمختلف وسائله كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق، وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار السماح اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة، وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة (وقاية). أنواع الحافلات:





النقل التعليمي



النقل المتخصص



النقل للحج والعمرة



الزيارات أو السياحة



الجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات



نقل منسوبي الجهات أو الضيوف



تنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق



توجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية



شروط قرار السماح:



حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات



تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام



التأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا



استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة



تعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة في موقع (وقاية)



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