«عقارات الدولة» تتفاهم مع أبراج الاتصالات لاستثمار أراض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة تفاهم مع شركة أبراج الاتصالات المحدودة «توال» . ووقع المذكرة كل من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال الدكتور فهد بن مشيط، والرئيس التنفيذي لشركة (توال) المهندس محمد الحقباني. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم الإجراءات التعاقدية للأبراج القائمة على عقارات الدولة واستثمار بعض المواقع التي تعود ملكيتها للدولة، وتندرج تحت تصرف الهيئة لإنشاء أبراج الاتصالات، بما يحقق رسالة الهيئة حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية. أهداف مذكرة التفاهم:





تنظيم الإجراءات التعاقدية للأبراج القائمة على عقارات الدولة



استثمار بعض المواقع التي تعود ملكيتها للدولة



حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية



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