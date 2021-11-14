6 مزادات تعرض 48 فرصة استثمارية عقارية في 5 مدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» 6 مزادات علنية، على عدة عقارات في 5 مدن بالمملكة، حيث ستبدأ المزادات اليوم 15 نوفمبر وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته.

وتعرض المزادات 48 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 60 ألف م2؛ تبدأ بـمزاد «نزل مكة الثاني» الالكتروني، المقام على فرصتين عقاريتين، تتمثلان في عمارة ومحطة بمدينة مكة المكرمة، ومزاد «جنوب الرياض» الالكتروني المقام على 8 فرص عقارية، تتمثل في عدة أراض سكنية وتجارية وفلل بمدينة الرياض، ومزاد «أنوار جدة» الالكتروني المقام على 4 فرص عقارية، تتمثل في عدة أراض وعمائر تجارية وسكنية وفيلا بمدينة جدة.

كما سيقام مزاد «المصيف الأول» الالكتروني على 7 فرص استثمارية تتمثل في عدة أراض سكنية وعمارة وفلل بمدينة الطائف، ومزاد «مشارف الرياض» الحضوري المقام على 7 فرص عقارية استثمارية، تتمثل في فلل وأراض سكنية بمدينة الرياض، ومزاد «ديار طيبة» الحضوري الذي يستعرض 20 فرصة استثمارية، تتمثل في أراض سكنية وعمارة وفلل بالمدينة المنورة.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

المزادات:

