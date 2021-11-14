بمعدل نمو 900%.. مصر تحقق رقما قياسيا عالميا في صادرات الغاز الطبيعي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من مصر التي قامت بتصدير نحو مليون طن، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"، أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن في السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن في السنة.

وأشار إلى أن الربع الثالث من العام 2021 شهد تصدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت .

ورجح التقرير أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021، بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقلي ظهر وأتول.