شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرص استثمارية في مجال الرعاية الصحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، فرصاً استثماريةً جديدةً عبر بوابة الاستثمار البلدي " فرص" للمستثمرين ورواد الأعمال في مجالات الأنشطة الصحية والتجارية على مواقع مختلفة المساحات؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية.

وتضمنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مستشفىً خاص، ومجمعاً للعيادات الخارجية، وطب الطوارئ بحي الصفوة بطريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، (الدائري الرابع) بمساحة إجمالية تتجاوز 22 ألف متر مربع، وفرصةً استثمارية أُخرى لإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفىً للرعاية الطبية الممتدة والنقاهة بالشرائع - شارع المهندس عمر قاضي- بمساحة 6 آلاف متر مربع، إضافةً إلى إنشاء مركزٍ للتسوق والأعمال ومبنىً متعدد الاستخدامات بمخطط ولي العهد 6 جنوب مكة المكرمة - شارع ابراهيم الخليل- على مساحة 50 ألف متر مربع، وتصل مدة العقود إلى 25 سنة.

ويمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسات، من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي " فرص" أو التطبيق الذكي فرص.