شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أوبك والدولار يدفعان أسعار النفط للتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي، إذ أغلقت على تراجع أمس الأول، ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، بما يعادل 0.3 %، إلى 81.33 دولار للبرميل، بعد مكاسب 25 سنتا أمس الأول.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 %، إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك كمكاسب أمس الأول.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19. وتوقع محللون استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

واستقرت أسعار النفط يوم الخميس بعدما تراجعت في الجلسة السابقة واستقرت أسعار النفط بوجه عام يوم الأربعاء، إذ حصل الخام على دعم من توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية وشح الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 84.91 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات أو 0.1 % إلى 84.10 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الولايات المتحدة قيود السفر وعلامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6 %، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7 %، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

وهي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 26 أكتوبر.

وقفز سعر برنت بنحو 60 % هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر، مدعوما بتعافي الطلب وتقييد تحالف أوبك+ للإمدادات.

وارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين وسط علامات على نمو اقتصادي عالمي عززت التوقعات للطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 %، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت نحو 2 % الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 %، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها 3 % الأسبوع الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.

وما زالت أسعار النفط تلقى دعما أيضا من قرار تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي عدم تسريع خطتها لزيادة الإمدادات.