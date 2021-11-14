شكرا لقرائتكم خبر عن أحقية العميل في تعويض من شركات الاتصالات عن رسائل التعثر الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مختصون وقانونيون، مستخدمي شرائح الاتصالات، إلى التأكد من مصادر الرسائل المرسلة إليهم والتحقق من مصداقيتها، ومراجعة شركات الاتصالات، مشيرين إلى أن بعض الرسائل التي تطالب العميل بسداد المديونيات المسجلة على العملاء تعود إلى ضعف أنظمة الاتصالات سابقا وارتباط الأرقام بهويات أخرى، فيما أكدوا أنه في حال وصول رسائل وهمية للعميل تفيد بتعثره ولم تثبت عليه المديونية فإنه يحق له المطالبة بالتعويض في حال تضرر وتعثر بسبب إيقافه.

وأشاروا إلى أنه في الوقت الحالي وبعد تطور أنظمة شركات الاتصالات وربطها بمنصة «أبشر» الحكومية واستخدام البصمة لكافة العمليات المتعلقة بإصدار شرائح أو أرقام جديدة، أصبحت عمليات الاحتيال مستحيلاً وبالتالي تعاملات شركات الاتصالات باتت أكثر أماناً.

وقال المختص في تقنية المعلومات م. نايف الثبيتي: إن الرسائل القصيرة أو رسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات، التي تصل إلى العملاء على جوالاتهم تطالبهم بسرعة سداد المديونية لدى إحدى شركات الاتصالات يجب التأكد من مصداقيتها؛ حتى لا يتعرض العميل للاحتيال، خاصة بعد انتشار طرق متنوعة للاستيلاء على أموال العميل.

وأضاف الثبيتي: إن العميل يجب عليه عدم استخدام الروابط المرسلة أو الضغط عليها قبل التحقق منها، مشيرا إلى أن بعض المديونيات على خطوط الاتصالات قد تكون بسبب ضعف أنظمة شركات الاتصالات، إذ إن بعض العملاء السابقين استخدموا هويات وسجلوا شرائح وأرقاما بأسماء مجهولة، مما ترتب عليه مديونيات غير حقيقة.

وأشار إلى أن في الوقت الحالي وبعد تطور أنظمة شركات الاتصالات وربطها بمنصة «أبشر» الحكومية واستخدام البصمة لكافة العمليات المتعلقة بإصدار شرائح أو أرقام جديدة، أصبح ذلك مستحيلاً، وبالتالي تعاملات شركات الاتصالات باتت أكثر أماناً.

وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، إن وصول رسائل للمطالبة بالمديونيات على شرائح معينة كانت مسجلة بأسماء وهمية، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى العميل الحالي، يعد وسيلة للاحتيال أو خطأ من شركة الاتصالات، فيما يجب على المستخدم عدم الضغط على الروابط المرسلة، قبل أن يزور أقرب فرع للاتصالات والتحقق من الأمر.

وطالب المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو، عملاء شركات الاتصالات، بمراجعة الشركة قبل فتح الروابط والتأكد من المديونية والمطالبة بإبراز العقد، الذي يثبت ملكية الرقم والفاتورة، وفي حال كان العقد يحمل توقيع العميل يجب عليه السداد وإذا كان توقيعا آخر أو مزورا فيجب إبلاغ الشركة للوصول إلى حل.

وأوضح، الآن مع التطور أصبح رقم الهاتف يرتبط ببصمة العميل، مشيرا إلى أنه من حقوق العميل الحصول من شركات الاتصالات على ما يثبت تملكه للرقم، وفي حال انتفت العلاقة التعاقدية فالعميل غير ملزم بدفع هذه المبالغ، وفي حال أن الشركة قامت برفع دعوى ضد العميل وإيقافه ولم يثب ملكيته للرقم والفاتورة، فإن الشركة ملزمة بتعويض العميل عن فترة تعثره وإيقافه، وذلك بأن يثبت العميل الضرر والعلاقة السببية ويطالب بالتعويض ويقدم ذلك عن طريق هيئة الاتصالات السعودية لتقوم بإنصافه ورفع الإيقاف ومن ثم يتم مطالبة الشركة بالتعويض، ويشترط في ذلك وجود ضرر.