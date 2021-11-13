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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت «وثيقة طلب مرئيات العموم حول تنظيمات منصات المحتوى الرقمي»، ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي. وحثت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، حيث يولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث ستستقبل الآراء حتى 30 نوفمبر 2021م.



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