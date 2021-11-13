واعد يخصص 8.1 ملايين ريال لستة رواد أعمال في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص مركز «واعد»، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، تمويلا جديدا بقيمة 8.1 ملايين ريال على شكل منح وقروض واستثمارات رأسمال جريء لست شركات سعودية ناشئة خلال المحطة الخامسة لجولة واعد لريادة الأعمال في المدينة المنورة.

وتشمل قيمة الدعم المالي استثمار رأس المال الجريء الذي أعلنه مركز واعد بقيمة 1.9 مليون ريال في شركة قريب السعودية، المنصة الرقمية الرائدة في إدارة المشتريات والمرافق العامة الحاصلة على شهادة الآيزو.

وجمعت محطة المدينة التي تم تنظيمها بالشراكة مع نماء المنورة، الذراع التنفيذي لوقف المنورة، الشركة الوقفية غير الربحية التي تستهدف التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي، عددا من الشركات الناشئة في سلسلة الإمدادات وقطاع الضيافة والسياحة، مسلطة الضوء على الابتكارات والمبادرات السباقة في تلك المجالات الصاعدة.

وقال المدير الإداري لمركز واعد المهندس فهد العيدي «مع اقتراب جولتنا من محطتها الأخيرة، شهدنا عددا من الابتكارات الحديثة التي يواصل تقديمها رواد الأعمال السعوديون. ويتمثل دورنا في مركز واعد في بناء نظام دعم متكامل لهذه الشريحة من رواد الأعمال السعوديين بينما يقودون هم موجة إيجابية من التغيير الاقتصادي في المملكة».

وبختام الجولة الخامسة يرتفع إجمالي الدفع التمويلية التي خصصها مركز واعد من بداية جولته لريادة الأعمال في سبتمبر وحتى نوفمبر الحالي إلى أكثر من 36 مليون ريال، مقسمة بين 24 رائد أعمال سعودي جعلتهم شركاتهم الناشئة المبتكرة مؤهلين لتلقي الدعم المالي والتطويري من مركز واعد بعد مشاركاتهم في محطات الجبيل وينبع وجدة والرياض والمدينة.

وسيختتم مركز واعد جولاته لريادة الأعمال في محطته الأخيرة في مكة والتي ستقام في 6 ديسمبر، حيث سيقوم المركز بمراجعة مجموعة واسعة من مشاركات الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا. كما سيواصل المركز تلقي طلبات المشاركة المحطة الأخيرة من جميع رواد الأعمال المؤهلين حتى يوم 18 نوفمبر 2021.

استثمار رأسمال جريء:

1.9 مليون ريال لشركة قريب السعودية، المنصة الرقمية الرائدة في إدارة المشتريات والمرافق العامة التي تهدف إلى تقديم منصة اتصالات موحدة سهلة التتبع تربط مزودي الخدمة بالعملاء المسجلين فيها.

القروض:

شركة ستورج ستيشن، منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تعمل في إدارة طلبات المتاجر الالكترونية وشحنها.

شركة تاب للرعاية الطبية المنزلية وخدمات الطب الاتصالي وتوصيل الأدوية للأفراد في المنزل.

المنح الأولية:

75 ألف ريال لشركة تعاوني، المنصة التعليمية التي تربط الطلاب المقبلين على التخرج مع الشركات التي تقدم برامج تدريبية.

50 ألف ريال لشركة عجوتك، منصة التسويق وبيع التمور المحلية ومنتجات المدينة المنورة في داخل المملكة وخارجها.

25 ألف ريال لشركة وسن، الشركة الناشئة المحلية المصنعة لكبسولات الراحة المهيئة للأماكن العامة.