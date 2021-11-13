3 مراحل لتطبيق الغرامة على مخالفات كود البناء غير الخطيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لائحة مخالفات كود البناء السعودي المعدلة 3 مراحل لتطبيق الغرامة على المخالف فيما يخص المخالفات غير الخطيرة، تبدأ بإشعار المخالف لإزالتها أو تصحيحها خلال مدة أقصاها 30 يوما، ثم إنذار المخالف لمدة 90 يوما، قبل تطبيق الغرامة بحدها الأدنى، على ألا تتجاوز الغرامة 10 آلاف ريال.

أما المخالفات الخطرة، فأشارت اللائحة إلى إشعار المخالف وطلب إزالتها أو تصحيحها فورا بما يتفق مع الكود، مع إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها، إضافة إلى إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ ضبطها.

وتوضح لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة، والتي أصدرت أخيرا، التدرج في تطبيق المخالفة وتوضح قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية وباقي إشغالات المباني.

ويعد كود البناء السعودي مرجعا علميا للمهندسين والفنيين تعتمد عليه أسس التصميم والتنفيذ والتفتيش، لضمان الحدود الدنيا من معايير سلامة الأرواح واستدامة المباني.

المخالفات غير الخطيرة

عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بـ:

أ- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (30 يوما) لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، وفي حال التصحيح أو الإزالة يشعر المخالف الجهة ذات العلاقة بذلك.

ب- في حال عدم التصحيح ينذر المخالف، ويطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (90 يوما) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يشعر المخالف الجهة ذات العلاقة بذلك.

ج- في حال عدم التصحيح بعد المدة المشار إليها بالفقرة (ب) تحال المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي، لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وفق التدرج التالي:

المخالفات الخطيرة

عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي:







إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما، وطلب إزالتها أو تصحيحها فورا بما يتفق مع الكود.



إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها.



إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ ضبطها.



إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى، وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف.

إذا اكتشفت مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضرا عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف، فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة، وعند معرفة المخالف يحمل نفقات الإزالة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها.