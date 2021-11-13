مركز التحكيم التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بغرفة الأحساء حدد 12 جمادى الأولى آخر موعد للتسجيل في المركز، لنيل عضوية قائمة محكمي وخبراء المركز من القانونيين والاختصاصين والممارسين المهتمين لعضوية المركز في مجالات محكم ممارس، ومحكم معتمد، وعضوية خبير عبر البريد الالكتروني. واشترط المركز على المتقدمين على عضوية محكم ممارس ألا تقل سنوات خبراته عن عشر في مجال المهنة، وأن يكون قد مارس التحكيم في ثلاث قضايا تحكيمية على أقل تقدير، وعضوية محكم معتمد خمس سنوات خبرة في مجال المهنة، وعضوية خبير أن يكون له عضوية في هيئة وطنية وألا تقل سنوات خبراته في مجال مهنته عن ثماني.



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