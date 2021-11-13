الفريق الحكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ «ISAR»، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، اختار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس نائب رئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق.

وأعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن اختيار المملكة نائبا لرئيس الفريق يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

يذكر أن الفريق يهدف إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العالم، وتشجيع إصدار تقارير الإفصاح عن التزام المنشآت التجارية بأهداف التنمية المستدامة «SDGs».