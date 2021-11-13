شكرا لقرائتكم خبر الفريق الحكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن اختيار المملكة نائبا لرئيس الفريق يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.
يذكر أن الفريق يهدف إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العالم، وتشجيع إصدار تقارير الإفصاح عن التزام المنشآت التجارية بأهداف التنمية المستدامة «SDGs».
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.