شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أطلقت «الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري» عبر موقعها الالكتروني، التي تتيح للمنشآت والعاملين في هذا المجال والمهتمين معرفة كامل التفاصيل المتعلقة بعملية الاستيراد وطرقه وإجراءاته، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وأسئلة، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع.

وتتضمن الرحلة التعليمية الخاصة بالاستيراد الجوي والبري والبحري العديد من التفاصيل، من أبرزها: تعريف الاستيراد وطرقه، ومميزات الاستيراد، بالإضافة إلى آلية تحصيل الرسوم والضرائب، وكذلك تتبع الشحنات.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت في وقت سابق «الرحلة التعليمية لاستيراد المركبات»، تتضمن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات في المملكة واشتراطاتها للمواطنين والمقيمين، والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات استيراد المركبة، وكذلك المركبات الممنوع استيرادها في المملكة.