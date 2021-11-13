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وتتضمن الرحلة التعليمية الخاصة بالاستيراد الجوي والبري والبحري العديد من التفاصيل، من أبرزها: تعريف الاستيراد وطرقه، ومميزات الاستيراد، بالإضافة إلى آلية تحصيل الرسوم والضرائب، وكذلك تتبع الشحنات.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت في وقت سابق «الرحلة التعليمية لاستيراد المركبات»، تتضمن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات في المملكة واشتراطاتها للمواطنين والمقيمين، والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات استيراد المركبة، وكذلك المركبات الممنوع استيرادها في المملكة.
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