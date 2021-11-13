شكرا لقرائتكم خبر عن 39.9 مليار ريال مبيعات نقاط البيع في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن إجمالي مبيعات نقاط البيع بلغ نحو 39.995 مليار ريال في سبتمبر الماضي، منخفضة بنسبة 2.4 %، مقارنة بـ 40.972 مليار ريال في أغسطس الماضي، فيما بلغ عدد العمليات نحو 468.901 مليون عملية مرتفعة بنسبة 0.7 % مقابل 465.810 مليون عملية، بينما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع 899.659 ألف جهاز، مقابل 879.518 ألف جهاز، مرتفعة بنسبة 2.3 % على أساس شهري.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، إلى أن إجمالي مبيعات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال في سبتمبر الماضي، بلغ 11.783 مليار ريال، مقابل 11.662 مليار ريال، في أغسطس 2021 مرتفعة بنسبة 1.03 %، فيما بلغ عدد العمليات عبر الهاتف الجوال نحو 175.660 مليون عملية، مقابل 170.203 مليون عملية مرتفعة بنسبة 3.2 %.

ولفتت النشرة إلى أن إجمالي مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات في سبتمبر الماضي بلغت نحو 24.950 مليار ريال، مقابل 25.766 مليار ريال في الشهر السابق عليه، منخفضة بنسبة 3.2 %، فيما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات نحو 271.177 مليون عملية، منخفضة بنسبة 0.7 %، مقارنة بـ 272.970 مليون عملية في أغسطس من العام الحالي.

وأوضحت النشرة أن إجمالي مبيعات عمليات نقاط البيع ارتفعت على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، الذي سجلت فيه 33.214 مليار ريال، بنحو 20.4 %، فيما ارتفعت عدد العمليات على أساس سنوي بنحو 60.6 %، إذ سجلت في سبتمبر 2020 نحو 291.969 مليون عملية، بينما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنحو 46.4 %، مقابل 614.285 ألف جهاز في فترة المقارنة.

وذكرت النشرة أن إجمالي المبيعات باستخدام الهاتف الجوال ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 96 % مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، الذي سجلت فيه نحو 6.011 مليار ريال، بينما ارتفع عدد العمليات باستخدام الهاتف الجوال بنسبة 143.3 %، إذ سجلت في سبتمبر 2020 نحو 72.212 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي المبيعات باستخدام البطاقات بنحو 16 %، إذ سجلت في الشهر المماثل من العام الماضي نحو 21.494 مليار ريال، وارتفع عدد العمليات على أساس سنوي بنسبة 39.9 %، مقارنة بـ 193.887 مليون عملية في سبتمبر 2021.

وأظهرت النشرة أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بلغت في سبتمبر الماضي نحو 7.024 مليار ريال، مقابل 6.870 مليار ريال في أغسطس 2021، مرتفعة بنسبة 2.2 %، فيما بلغ عدد العمليات نحو 31.771 مليون عملية، مقابل 29.862 مليون عملية مرتفعة بنسبة 6.4 %.

ووفقا للنشرة فإن إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 88.7 %، إذ سجلت في سبتمبر من العام الماضي نحو 3.721 مليار ريال، بينما ارتفع عدد العمليات عبر بطاقات مدى على أساس سنوي بنحو 96.3 %، إذ سجلت 16.187 مليون عملية في سبتمبر من العام الماضي.