قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتجاوز 800 جنيه لأول مرة منذ 4 شهور

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، 11 نوفمبر، بمقدار 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 807 جنيه للجرام، لأول مرة منذ 4 شهور.

يأتي ذلك بعد تحرك في سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية إلى حوالي 1845 دولارا للأوقية بارتفاع 0.76%.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الجمعة، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 691.75 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 807 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 922.25 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6456 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.