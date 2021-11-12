شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط «التعدين والمحاجر» يقود الإنتاج الصناعي في المملكة للارتفاع بـ 6.5 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5 ٪ في شهر سبتمبر 2021، مقارنة بشهر سبتمبر 2020، فيما ارتفع على أساس شهري، بنسبة 0.6 ٪ في شهر سبتمبر 2021، مقارنة بأغسطس 2021.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها عن الإنتاج الصناعي في سبتمبر، الارتفاع العام، في الإنتاج الصناعي، لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6 ٪، ويبلغ وزنه القياسي له في هذا المؤشر 74.5 ٪، موضحة أنه على أساس شهري ارتفع إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.0 ٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له.كما أشار التقرير إلى أن المملكة رفعت إنتاج النفط إلى 9.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2021، من 8.9 مليون برميل يوميا في شهر المقارنة من 2020، بنسبة زيادة 4.5 ٪، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.5 ٪، مقارنة بنفس الشهر في 2020، بينما على أساس شهري انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.0 ٪ في سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس السابق له.

وأضاف: إن الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفض بنسبة 2.2 ٪ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9 ٪ لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، موضحا أنه على أساس شهري، فقد ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.3 ٪ في سبتمبر الماضي مقارنة، بأغسطس السابق له.