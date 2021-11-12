شكرا لقرائتكم خبر عن 51.8 مليار ريال مدفوعات «سداد» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة مدفوعات نظام سداد في سبتمبر الماضي بلغت نحو 51.842 مليار ريال، منخفضة بنسبة 6.3 ٪ مقارنة بـ55.314 مليار ريال في أغسطس، فيما انخفضت على أساس سنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2020 التي سجلت فيه نحو 52.806 مليار ريال بنسبة 1.8 ٪.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» إلى أن مبالغ الفواتير المسددة من خلال سداد بلغت في سبتمبر الماضي نحو 49.627 مليار ريال، مقابل 53.109 مليار ريال في أغسطس 2021، منخفضة بنسبة 6.5 ٪، على أساس شهري، وبتراجع قدره 3.1 ٪ على أساس سنوي مقارنة بـ51.222 مليار ريال في سبتمبر من العام الماضي.

ولفتت النشرة إلى أن قيمة مبالغ الفواتير المسددة من خلال قنوات أخرى لمدفوعات النظام بلغت في سبتمبر من العام الحالي نحو 2.215 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.5 ٪ على أساس شهري مقارنة بـ 2.204 مليار ريال سجلتها في شهر أغسطس الماضي، ومرتفعة على أساس سنوي بنسبة 39.9 ٪، مقارنة بـ1.583 مليار ريال سجلتها في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب النشرة فإن إجمالي مدفوعات نظام سداد في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 155.694 مليار ريال، فيما بلغ في الربع الثاني 154.202 مليار ريال، بينما بلغ في الربع الأول 137.072 مليار ريال.

ويستخدم نظام «سداد» لدفع الفواتير الإلكترونية نحو 200 جهة حكومية وخاصة، أوجدها نظام «سداد» لتقديم حلول التسديد الإلكتروني للمشتركين وإيجاد بيئة تنافسية واستلام المستحقات المالية من العملاء بطريقة سهلة وعبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة العملاء لتلك الجهات.

الجدير بالذكر أن نظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة البنك المركزي السعودي، تم إطلاقه عام 2004 كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا في المملكة.

ويعمل «سداد» على تسهيل وتسريع مختلف المدفوعات للأفراد والمصارف والشركات والقطاع الحكومي، ويستمر في تطوير خدمات جديدة تشمل كل المدفوعات، إذ يهدف «سداد» إلى تقديم حل واحد لجميع المدفوعات.

ويتيح نظام سداد استعراض ودفع الفواتير عبر القنوات البنكية ويوفر معلومات الفواتير بسرعة ويمنحك ميزة جدولة الفواتير ويحفظ السجل التاريخي للفواتير.