شكرا لقرائتكم خبر موديز تعدل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة لـ4 شركات سعودية كبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربع شركات سعودية كبرى، هي «أرامكو السعودية» وسابك وإس تي سي والسعودية للكهرباء، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن ذلك جاء نتيجة تأكيد التصنيف السيادي للمملكة، كما تعكس الروابط الائتمانية بين حكومة المملكة وكل من الشركات الأربع.

وكانت «موديز» أكدت في تقريرها الائتماني لنوفمبر 2021 تصنيفها للمملكة عند «A1»، فيما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الماضي في يونيو 2021.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد 19) وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

وذكرت الوكالة أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، مع تقلص نسب العجز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.