شكرا لقرائتكم خبر 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار 400 ألف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز المعروض العقاري السكني وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية.
وتأتي الاتفاقيات امتدادا لجهود الوطنية للإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتعزيز المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات الكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».
أسعار تنافسية
وأوضح الحقيل أن الاتفاقيات الخمس تأتي امتدادا للشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، التي أثمرت عن تنفيذ وحدات سكنية بجودة وأسعار تنافسية للأسر السعودية ضمن بيئة متكاملة توفر معايير جودة الحياة، وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
106 مشاريع
وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن الاتفاقيات تأتي امتدادا للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة يتيحها موقع وتطبيق «سكني» لمستفيديه في جميع مدن ومناطق المملكة.
الاتفاقيات
- اتفاقية لتنفيذ مشروع بضاحية الجوان لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس.
- اتفاقيتان لتطوير مشروع «مرسية - المرحلة الثانية» لتوفير 850 فيلا وتاون هاوس.
- اتفاقية لمشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض لتنفيذ 144 وحدة سكنية (شقق).
كانت هذه تفاصيل خبر 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار 400 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.