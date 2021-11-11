شكرا لقرائتكم خبر 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار 400 ألف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الوطنية للإسكان (NHC) 5 اتفاقيات شراكة لتنفيذ أكثر من 2000 وحدة سكنية في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال وتمتد على مساحة تتجاوز مليون م2، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور ورعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز المعروض العقاري السكني وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية.

وتأتي الاتفاقيات امتدادا لجهود الوطنية للإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتعزيز المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات الكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».

أسعار تنافسية

وأوضح الحقيل أن الاتفاقيات الخمس تأتي امتدادا للشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، التي أثمرت عن تنفيذ وحدات سكنية بجودة وأسعار تنافسية للأسر السعودية ضمن بيئة متكاملة توفر معايير جودة الحياة، وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

106 مشاريع

وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن الاتفاقيات تأتي امتدادا للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة يتيحها موقع وتطبيق «سكني» لمستفيديه في جميع مدن ومناطق المملكة.

الاتفاقيات

