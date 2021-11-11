شكرا لقرائتكم خبر 700 وحدة في الشرقية متاحة للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح برنامج «سكني» حجز أكثر من 700 وحدة سكنية متنوعة ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها في المنطقة الشرقية، وتتوفر هذه الوحدات بمساحات وتصاميم تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية، ويمكن الاطلاع عليها ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن استحقاق فوري وخطوات الكترونية سهلة وميسرة.

وأوضح البرنامج أن الوحدات المتاحة حاليا تأتي ضمن المعروض العقاري السكني بالمنطقة الشرقية الذي ينفذه المطورون العقاريون من القطاع الخاص لمستفيدي «سكني» ضمن 35 مشروعا سكنيا توفر أكثر من 22 ألف وحدة، وامتدادا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وتقديم خيارات سكنية تلبي معايير جودة الحياة وبسعر مناسب وجودة عالية في التنفيذ.

وأشار «سكني» إلى أن مشروع «نعمى» الذي تتجاوز مساحته 26 ألف م2 ويضم 304 شقق تتوزع في 20 مبنى يوفر حاليا 112 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 309 آلاف ومساحات تبدأ من 130 م2، ويقع المشروع ضمن ضاحية الواجهة إحدى الضواحي السكنية التي تعمل على تطويرها «الوطنية للإسكان»، وتتميز «الواجهة» بموقعها الاستراتيجي على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 وسهولة الوصول إليها من جميع الجهات عند المدخل الغربي للدمام على طريق الدمام - الرياض السريع، ضمن بيئة عصرية متكاملة تراعي معايير جودة الحياة .

فيما يوفر مشروع «ديار الحسا» 597 تاون هاوس بأسعار تبدأ من 505 آلاف ريال وأقساط ميسرة، بمساحات تتراوح بين 165 - 296 م2. ويوفر المشروع بيئة سكنية مكتملة الخدمات تلبي احتياجات الأسرة السعودية، ويمتد مشروع «ديار الحسا» السكني على مساحة تتجاوز 639 ألف م2، ويضم 2945 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس .