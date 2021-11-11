5 جوائز عالمية جديدة تتوج جهود البحث والتطوير في أرامكو السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت أرامكو السعودية مرة أخرى بالتكريم نظير جهودها في مجال البحوث والتطوير، خلال النسخة العشرين من حفل جوائز مؤسسة (وورلد أويل)، الذي عقد مؤخرا في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث كرمت الشركة إزاء فوزها بالجوائز ضمن خمس فئات مختلفة، كان لمركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك نصيب الأسد منها بأربع جوائز، فيما كانت الخامسة من نصيب أعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية.

وتضاعف بذلك العدد الإجمالي للجوائز التي حازتها أرامكو السعودية ضمن هذا الحفل مقارنة بالعام الماضي، ليرتفع سقف الإنجاز على مستوى هذه المنصة إلى أعلى مستوياته، سواء بالنسبة للشركة أو لدوائر البحث فيها على وجه الخصوص.

تعزيز الميزة التنافسية

وشملت الجوائز، التي تحققت، مجالات أعمال تقليدية وواعدة، لتبرز جهود الشركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التنقيب والإنتاج، ولتسلط الضوء بوجه خاص على الجهود في مجال التحول الرقمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأعمال.

ولإنجاز الخطط التشغيلية والعملية الطموحة لقطاع التنقيب والإنتاج، تحرص أرامكو السعودية على السعي باستمرار نحو التطوير. وضمن هذا الهدف، تنصب الجهود نحو تطوير طرق مبتكرة تعزز من الميزة التنافسية للشركة على صعيد صناعة النفط والغاز.

إكسبك ذراع البحوث

ويعد مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك بمثابة ذراع للشركة في مجال البحوث المرتبطة بقطاع التنقيب والإنتاج، حيث يقود جهودها نحو تحديد وتطوير تقنيات تسهم في التحسين المستمر للأداء في جميع النواحي التشغيلية والعملية.

ولطالما حظت جهود الشركة على هذا الصعيد بالتكريم من قبل جهات يشار إليها بالبنان على صعيد المنطقة والعالم، ومن ذلك الجوائز المرموقة التي تمنحها مؤسسة (وورلد أويل). وعلى مدار عقدين ماضيين، سعت جوائز (وورلد أويل) إلى إبراز وتكريم الابتكارات والجهات المبتكرة، التي تنجح في تحقيق الريادة على صعيد القطاع.

وشملت قوائم الترشيح لهذا العام 18 فئة للجوائز، لتسلط الضوء على كافة مفاصل قطاع التنقيب والإنتاج، بما في ذلك التنقيب والحفر وإنجاز الآبار والإنتاج، إلى جانب التحول الرقمي والسلامة والاستدامة.

حضور قوي ومتميز

ويمثل هذا الرقم القياسي الذي تحقق استمرارا للحضور القوي والمميز لمركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك على صعيد نيل جوائز (وورلد أويل)، وهو حضور شهد نموا واضحا خلال الأعوام الماضية.

وتؤكد مثل هذه الجوائز أن الشركة تمضي على الطريق الصحيح، كما أنها تمثل دافعا نحو إحراز مزيد من التقدم. إلى جانب ذلك، تبرز الجوائز والترشيحات عبر مختلف الفئات، السعي الحثيث نحو تطوير تقنيات جديدة. وخلال حفل هذا العام، حققت أرامكو السعودية أكبر عدد من الترشيحات من بين الجهات المشاركة، حيث سجلت نسبة 16% من مجموع الأفراد والمشاريع المختارة ضمن القوائم النهائية لجوائز (وورلد أويل).

ويعد تنوع الترشيحات وكثرتها أمرا مذهلا، فهو يبرز جهود أرامكو السعودية في مضمار السباق نحو التميز في المجالات الرئيسة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة لقطاع التنقيب والإنتاج. كما تعزز الجوائز التي نالتها أرامكو السعودية لهذا العام من ريادتها في مجال التطوير التقني في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث حصلت، للعام الثاني على التوالي، على أكبر عدد من الترشيحات ضمن القوائم النهائية للجوائز. وهذا الأمر يبرز الجودة التي يتحلى بها الباحثون في الشركة، وكذلك التقنيات التي حظت بالترشيح للجوائز، كما يعطي الشركة دفعة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

في الاتجاه الصحيح

ويؤتي استثمار أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير أكله بالفعل على صعيد قطاع التنقيب والإنتاج، وهو ما يتجسد من خلال الاحتفاء والتكريم الذي تحظى به من قبل نظرائها في القطاع، حيث جنى مركز الأبحاث المتقدمة، منذ تأسيسه، في إكسبك عديدا من الفوائد التي ساعدت الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويأتي التكريم لإنجازات المركز في مجال الاستدامة والتحول الرقمي من قبل الجهات المرموقة، شاهدا آخر على الجهود المبذولة، كما أنه يعطي مؤشرا على أن المركز يمضي في الاتجاه الصحيح، بينما تستمر الشركة في التحول والنمو.

كما يعد هذا التكريم في هذا الحدث الدولي، الذي يحظى بمكانته الكبيرة في قطاع النفط والغاز، شاهدا على مدى التزام الشركة بمواصلة تعزيز كفاءتها التشغيلية والمحافظة على الاستدامة والسلامة في جميع الأوقات، ويؤكد أيضا على دور الشركة الفاعل في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة. وما كان ليصبح هذا الأمر ممكنا دون الجهود المكرسة من موظفي الشركة المختصين في المجالات المعنية؛ لتجعل الشركة في طليعة المنصات الدولية.

الموظفون أصولنا الأهموتنظر أرامكو السعودية إلى هذه التكريمات العالمية، إلى جانب التحديات التشغيلية والتقنية التي تعترض سبيلها، بوصفها محفزا للسعي المستمر نحو التطوير والابتكار. ويتجسد محور جهود الابتكار في أرامكو السعودية في أهم أصولها، وهم موظفوها، الذين يظهرون غاية الحرص على الابتكار.

قائمة الجوائز التي حصدتها أرامكو السعودية خلال الحفل:

