شكرا لقرائتكم خبر ضبط حساب انستقرام انتحل علامة تجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وزارة التجارة حسابا الكترونيا وهميا في تطبيق (انستقرام)، قام بخداع المستهلكين والحصول على مبالغ تجاوزت 100 ألف ريال، مستخدما بيانات مزورة تخص منشأة كبرى تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الالكترونية، وتمت إحالته للجهات الأمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت نحو 66 بلاغا على حساب الكتروني لإحدى المنشآت التجارية الكبرى في المملكة تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الالكترونية بسبب عدم التزامه بتسليم الأجهزة التي طلبها المستهلكون، وبمباشرة هذه البلاغات والتحقق والتواصل مع المنشأة، تبين أن هذا الحساب الالكتروني هو حساب وهمي انتحل اسم المتجر الالكتروني المعروف من خلال تزوير البيانات التجارية الخاصة بهذا المتجر، وقام بخداع المستهلكين عبر الإعلان عن بيع أجهزة الكترونية بالتقسيط، وبعد حصوله على الدفعة الأولى من قيمة الأجهزة، قام بالمماطلة في تسليم الأجهزة، ومن ثم حجب وسيلة التواصل معه.

وأكدت وزارة التجارة على أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، والتي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف، أو لديها وثيقة العمل الحر لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.