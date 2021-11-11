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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية نظمت أمس ملتقى التمكين في جدة بحضور وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان الجريس، ووكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي. ويهدف الملتقى إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الإعاقة في المنطقة. وتضمن الملتقى توقيع 7 مذكرات تعاون تغطي عدة مجالات من تدريب نوعي وتدريب منته بالتوظيف وإتاحة أكثر من 1000 فرصة وظيفية و500 فرصة تمويلية ومشاريع ريادية وإنتاجية تقدم من خلال 27 جهة شريكة من شركاء التمكين من القطاعين العام والخاص وغير الربحي تقدم لأكثر من 3000 مستفيد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية من المسجلين لحضور الملتقى الذي يهدف إلى التوعية ونشر ثقافة العمل وتحفيز المستفيدين للحصول على فرص تمكينية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

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