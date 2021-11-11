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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال بمركز أم العراد بعريعرة، طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، تشمل إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة محلات بيع الغاز، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية «فرص». وتهدف هذه الفرص إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بعريعرة، وتطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية. وأوضحت أمانة الشرقية أن الفرص المطروحة تقع على مساحة 3079 مترا مربعا، حيث إن آخر موعد للتقديم لها 12 /12/ 2021م، فيما ستفتح المظاريف في 13 /12/ 2021م، مشيرة إلى أن على الراغبين في التنافس من المستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيلها عبر البوابة والتطبيق الذكي «فرص».

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