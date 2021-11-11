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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين شاركت في الاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة الذي يوافق العاشر من نوفمبر من كل عام، حيث أقامت أجنحة تعريفية في كليات الإدارة والأعمال في عدد من الجامعات تحت شعار «محاسب المستقبل»؛ لرفع الوعي المهني لدى طلاب وطالبات أقسام المحاسبة. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس أن مهنة المحاسبة والمراجعة تعد أحد ممكنات الاقتصاد الوطني نحو تعزيز تنافسية الأعمال وجذب الاستثمارات ومواكبة النمو المتسارع.



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