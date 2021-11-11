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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم لعضوية مجلس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» للتعاون الصناعي ، حيث تمت تسمية الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع عضوا بإدارة المجلس الذي يضم نحو 27 جهة، وتم تأسيسه في عام 2009 بهدف تمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها الجامعة، والتي يمكن أن تسهم في تحويل التحديات التي تواجهها هذه الشركات إلى فرص عبر التطوير والابتكار والاستفادة من البحوث العلمية والخبرات الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس والمواهب الرائعة للطلاب بالجامعة وغيرها من القدرات المميزة لكاوست.

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