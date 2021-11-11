SAMI تطلق منشأة تصنيع المواد المركبة للطائرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF ـ منشأة تحمل اسم «شركة سامي للمواد المركبة المحدودة» SAMI Composites LLC، لتصنيع وإنتاج الأجزاء المركبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات، إسهاما منها في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الخطيب «إن تركيزنا في الشركة ينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع، حيث تمثل المنشأة الجديدة لتصنيع المواد المركبة للطائرات خطوة رئيسة باتجاه تحقيق هذه المهمة، إذ ستلعب دورا أساسيا في دفع عجلة توطين كفاءاتنا من خلال عقد الشراكات مع مصنعي المعدات الأصلية الرائدين عالميا، فضلا عن تعزيز صادراتنا في مجال الطيران وتطوير المهارات الفنية للمواطنين السعوديين في قطاع الصناعات الدفاعية.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد إلى أهمية بلوغ هذه المرحلة الجديدة ضمن جهود الشركة الرامية لتعزيز تطوير المنتجات والحلول المحلية الرائدة، حيث ستعمل منشأة سامي للمواد المركبة الضخمة والمجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المركبة للطائرات، مما سيخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات الأخرى في المملكة والعالم، مؤكدا أن المنشأة ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق ما يقارب 100 وظيفة عالية الجودة، وستزيد الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وجرى تعيين جون فلافين رئيسا تنفيذيا لـ «شركة سامي للمواد المركبة المحدودة»، الذي انضم إلى الشركة في مايو 2021 كمدير لإدارة هياكل الطائرات، ويتمتع فلافين بمعرفة عالية في مجال الطيران، وهو مهندس قانوني معتمد يمتلك خبرة تزيد على 26 عاما في قيادة العديد من مرافق الطيران في كل من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

نقل التقنية

وستتعاون شركة SAMI مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية، مما يسهل نقل التقنية والمعرفة لتعزيز القدرات المحلية لقطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث تعمل الشركة على تعزيز سلاسل إمداد قطاع الطيران السعودي من خلال استخدام العناصر الأولية للمواد المركبة، والمواد الاستهلاكية للإنتاج، وأدوات التصنيع.

وستوفر كذلك 28 فرصة عمل جديدة لذوي المهارات العالية عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 90 وظيفة في السنوات المقبلة.

وتعد الشركة إنجازا بارزا ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI الرامية إلى توطين أحدث التقنيات، وبناء المعرفة، وعقد الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى إسهامها في دفع عجلة الابتكار التقني في قطاع الدفاع السعودي، حيث تقوم المنشأة الجديدة بتسريع وتعزيز جهود المملكة لتوطين إنتاج أنظمة الطيران والدفاع، وتوفير فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، تماشيا مع الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

شركة سامي للمواد المركبة المحدودة:

