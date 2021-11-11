شكرا لقرائتكم خبر عن "المرئي والمسموع" : ضبط 100 جهاز بث فضائي مخالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت حملة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية واللجنة الأمنية 100 جهاز بث فضائي مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية.

وأكدت الهيئة أن حملاتها الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الإعلامية بأنظمتها ولوائحها، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.