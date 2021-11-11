الاقتصاد

بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.. الدولار يسجل أعلى مستوى في 16 شهرا

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الدولار أعلى مستوى فى 16 شهرا، مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، اليوم الخميس، وذلك بعد أن سجل التضخم فى الولايات المتحدة أعلى قراءة منذ 30 عاما.

ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ يوليو 2020، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات، وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا