شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف أمريكا" يُبهر متسوقي لولو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتضمن مهرجان "اكتشف أمريكا" على أكثر من 4000 منتج أمريكي، ومن بينهم 24 علامة تجارية جديدة سيتم اطلاقها في المهرجان والذي سيمتد من 10 حتى 16 نوفمبر 2021 في جميع متاجر لولو السعودية للأسواق الكبرى.

وافتُتح اليوم المهرجان في أطياف مول في اليرموك، الرياض، بحضور ضيف الشرف السيد دينيسون أوفوت نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية في الرياض، وفي جدة، بحضور السيد فارس أسعد القنصل العام لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في جدة. وحضر الافتتاح في الخبر السيد ديفيد إدجينتون القنصل الأمريكي العام بالظهران والسيد مارك فورد، الملحق الزراعي الإقليمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسلط المهرجان الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية والعروض الرائعة على جميع الأطعمة منها الأطعمة الساخنة المحضرة من النكهات الأمريكية والمنتجات المبردة والخضروات والفواكه الطازجة.

وقال السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى: "تمتلك مجموعة لولو مركزًا نشطًا وضخمًا في نيوجيرسي أمريكا، يضم العديد من مصادرنا وينعكس ذلك عبر شبكتنا العالمية المكونة من 218 متجر تقدم مجموعة المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي تحمل انطباعًا عن الابتكار والإنتاج الأمريكي. يُعد "اكتشف أمريكا" طريقة رائعة لاستكشاف المنتجات الشعبية التي تمثل الأذواق الجديدة التي قدمتها أمريكا للعالم".