شكرا لقرائتكم خبر عن "ركاز العقارية" تحقق نجاحًا استثنائيًا في بيع "دانة الخبر" بقيمة مالية قاربت 64 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت "ركاز العقارية" نجاحًا استثنائيًا في بيع "دانة الخبر" بقيمة مالية بلغت 63,916,711 مليون ريال، خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة يوم أمس الأربعاء 10/11/2021م في فندق كمبينسكي العثمان تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التابعة للهيئة العامة للعقار.

وتميز المزاد بتنظيمه الاحترافي من شركة "ركاز العقارية" التي وفرت كل ما يلزم لتحقيق هذا النجاح الباهر وغير المستغرب، كما تم نقل المزاد مباشرةً عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة ركاز الإلكترونية rikazlive.com، وذلك للراغبين والمهتمين في متابعة أحداث المزاد لحظة بلحظة، مما يؤكد الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة "ركاز العقارية" والذي جعلها جهة موثوقة للعديد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة.

وشهد المزاد حضورًا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري، نظرًا لأهمية هذه الفرصة الاستثمارية البارزة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الفريد في منطقة حيوية جنوب الخُبر، ومساحتها المميزة 93,633.71 متر مربع، التي تتيح إمكانية إنشاء مشاريع سكنية أو سكنية تجارية بأسلوب عصري يواكب تطلعات المواطن السعودي ويحقق جودة الحياة.

ويؤكد نجاح المزاد متانة الاقتصاد السعودي، وانتعاش السوق العقاري السعودي بعد حالة الركود الذي أصابه خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وماساهم في هذا الانتعاش الدعم الحكومي المتواصل لهذا القطاع الهام من حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر تقديم مختلف التسهيلات والحوافز والمزايا الجاذبة للمستثمرين، التي ساهمت في استمرار حيوية هذا القطاع، وبالتالي ازدهار الاقتصاد الوطني، حيث يمثل القطاع العقاري أكبر القطاعات الاقتصادية حجمًا وأكثرها تحفيزًا للاقتصاد الوطني.