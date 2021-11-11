شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك التصدير والاستيراد» يوقع اتفاقيات مع «كوفاس» و«ضمان الصادرات الفرنسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية إعادة تأمين مع شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية (COFACE) تهدف لدعم صادرات الخدمات والمنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وذلك ضمن توجه البنك لعقد المزيد من الاتفاقيات مع معيدي التأمين لدعم صادرات المملكة العربية السعودية.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتفعيل منتجات التأمين للمصدرين السعوديين، وتوفير غطاء تأميني للصادرات السعودية ضد مخاطر عدم السداد السياسية والتجارية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود البنك في عقد الشراكات مع معيدي التأمين ومؤسسات الائتمان والضمان الدولية، للاستفادة من بيوت الخبرة العالمية في توفير حلول ائتمانية تدعم المصدرين السعوديين في الأسواق العالمية.

كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين على عدة أصعدة تتضمن تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الائتمانية الفعالة.

ويخطط البنك لعقد المزيد من الاتفاقيات مع مؤسسات الائتمان العالمية لدعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى.

وتأتي جهود البنك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات والخدمات السعودية، وزيادة نسبتها من نحو 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.