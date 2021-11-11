شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 109 مليون ريال.. «واعد» تعلن عن استثمار رأس مال جريء في شركة «قريب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، عن تخصيص استثمار رأس مال جريء بقيمة ١٠٩ مليون ريال سعودي لشركة قريب السعودية، المنصة الرقمية الرائدة في إدارة المشتريات والمرافق العامة الحاصلة على شهادتي الآيزو في إدارة ضمان الجودة (٩٠٠١) والإدارة البيئية (١٤٠٠١). والتي تهدف إلى تبسيط عمليات سلسلة الإمدادات بواسطة تقديم منصة اتصالات موحدة سهلة التتبع تربط مزودي الخدمة بالعملاء المسجلين فيها.

وتخطط شركة قريب ، والتي تأسست في عام ٢٠١٨ علي يد رواد الأعمال عبد العزيز العبد القادر وحسن إكرام وعبدالرحمن العمير، من الاستفادة من الاستثمار في تحسين برمجياتها وحلولها الإدارية، ومضاعفة حجم المعاملات المكتملة عبر منصتها الإلكترونية، وتوسيع عملياتها في أنحاء المملكة.

وقال عبد الرحمن العمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قريب: "تهدف الشركة لجعل قطاع المشتريات وإدارة المرافق أكثر دقة وسلاسة من خلال تمكين العملاء من تحديد الأسباب الرئيسية وراء نقص الأداء، ونرى واعد مستثمراً استراتيجياً قوياً يمكنه مساعدتنا في توسيع أعمالنا وقاعدة عملائنا لنساهم معاً في تطوير القطاع داخل المملكة".

كما علّق حسن إكرام، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة قريب، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في مركز فلك للاستثمار: "أظهرت منصة قريب قدرةً واعدة في رفع كفاءة العمليات الشرائية وخفض تكاليفها بعد تخرج المنصة من مسرعة فلك. وقد حصلنا أيضاً على دعم كبير من مجموعاتٍ بارزة مثل مجموعة التميمي القابضة، ومركز فلك للاستثمار، والآن واعد، مما يؤكد حجم المشكلة الاقتصادية التي نقوم بمعالجتها والحاجة إلى حلول رقمية كالتي توفرها قريب".

وبفضل وجود قاعدة بيانات يُمكن تتبعها من قبل العميل، تقوم قريب بإخطار البائعين مباشرةً بأية طلبات شراء بمجرد الموافقة عليها من قبل ممثلي الأقسام المالية لشركات العملاء المسجلين، كما تُتيح الفرصة للعملاء لإجراء عمليات شراء مباشرة عبر الإنترنت، وطلب وقبول مقاطع الفيديو التي تم تحميلها من قبل فنيي المستودعات لضمان سير جميع الطلبات بكفاءة وجودة عالية.

ومن جهته، قال المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد: "إن دعمنا للشركات الناشئة القائمة على رقمنة القطاعات التقليدية غير المتصلة بالإنترنت، كاستثمارنا في شركة قريب العاملة في قطاع المشتريات وإدارة المرافق، من شأنه أن يُساهم في إحداث ثورة تطويرية في سير العمليات الداخلية لجميع الأطراف المشاركة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة مستندة على بيانات محسوبة مسبقاً بخطوات موحدة وعمليات مُبسطة".

وقد طُوِّرت المنصة لمعالجة الحاجة الملحَّة لإيجاد بنية تحتية مُسيرة وفق أنظمة محددة تسمح للعملاء والشركات بتتبع طلبات الشراء الخاصة بهم ومتابعتها مع البائعين أو الموردين.

وتسمح قريب للشركات الوصول إلى أكثر من ١٢٥ بائع مسجل في منصتها الرقمية القابلة للتخصيص ليُحسن من كفاءة سير العمل ويقلل من المخاطر المتضمنة في عمليات الشراء والنفقات التشغيلية والوقت الضائع في التواصل مع كل مورد على حدة. وتوفر الشركة هذه خدماتها بواسطة ثلاثة حلول رقمية هي: حلول إدارة المرافق والتي تُقدم خدمات إصدار التذاكر الالكترونية، وحلول إدارة الأصول لتحسين هيكلة طلبات العمل، وحلول إدارة المشتريات التي توفر ميزة المقارنة التلقائية لعروض أسعار الخدمات.

وبينما شكلت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كوفيد-١٩ العام الماضي العديد من التحديات أمام شركات التوريد، حيث لم يتمكن مزودو الخدمة من الوصول إلى المستودعات، الأمر الذي منع البعض من استئناف عقودهم مع العملاء، استطاعت قريب من مواصلة جذب وخدمة عملائها، حيث أصبحت المنصة الرقمية الرسمية لمجموعة التميمي القابضة، والتي تضم أكثر من ٢٨ شركة سعودية تابعة، لتقوم بمساعدة قريب من متابعة أكثر من ١٨٠٠ بائع مرتبط مباشرةً بالمجموعة والشركات التابعة لها.