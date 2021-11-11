شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نقاش وورش عمل في ختام قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهمية استغلال العملات الرقمية وتسخيرها لخدمة القطاع المصرفي

22 مليون شخصًا يشاركون في الاقتصاد الرقمي الدولي

يشهد اليوم الخميس ختام قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشر تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمدينة جدة ، جلسات نقاش وورش عمل تتضمن الاستخدام الفعال للتقنية المالية والخدمات المالية المصرفية والاستخدام الفعال للسلطات والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة للتنظيم للتقنية الإشرافية والتنظيمية وغيرها من الجوانب الاقتصادية المالية .

وشهد يوم أمس الاربعاء مناقشة الأصول المشفرة وانعكاساتها على المالية الإسلامية، والعديد من المسائل المتعلقة بالسياسات وغيرها من الجوانب المالية والاقتصادية

وأكد المتحدثون في جلسات يوم أمس على أهمية استغلال العملات الرقمية وتسخيرها لخدمة القطاع المصرفي، مؤكدين أن المشرعين والمنظمين يقع على عاتقهم توفير الجانب الامني لهذه العملات وإيجاد التشريعات التي يجب أن توجه العملة الرقمية وخاصة المشفرة كصنف من أصناف الأصول وزيادة الشمولية المالية التي تدفع العجلة الاقتصادية.

وأشار المتحدثون إلى أن 22 مليون شخصًا يشاركون في الاقتصاد الرقمي الدولي، مما يتوجب على العالم الاسلامي من ضرورة تواجده في هذا القطاع بما يتفق مع معاييره الإسلامي.