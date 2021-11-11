شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل ذروة 2021 بعد تضخم أمريكي كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو اليوم الخميس بينما يعاني الين من أسوأ هبوط له خلال شهر، بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو في ظل اعتبار البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة، وهبط أكثر إلى 1.1465 دولار اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا مسجلا منخفضا جديدا هو الأدنى في 11 شهرا اليوم الخميس عند 1.3393 دولار. وواصل الين تراجعا حادا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة إلى 114.15 مقابل الدولار وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قاع شهر واحد.

فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7298 دولار بينما هبط نظيره النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.7038 دولار.