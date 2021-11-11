شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بعد صعود حاد مع تقييم المستثمرين بيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1847.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1850.10 دولار.