شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر بعد هبوط بفعل مخاوف الإفراج عن مزيد من الاحتياطات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بفعل مخاوف إزاء احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة، إلى إفراج الحكومة عن مزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع الأسعار للانخفاض

فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الأربعاء 2.5 بالمئة بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3 بالمئة بعد تقارير عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 30 عاما مما دفع الدولار للصعود وزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعدما أفرجت الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية.

وبحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 82.82 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة أيضا، إلى 81.51 دولار.