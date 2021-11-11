شكرا لقرائتكم خبر عن 9.4 مليار ريال تمويل المصارف لـ«الفلل» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في سبتمبر الماضي، 12.259 مليار ريال منخفضة بنسبة 5.7 %، مقابل 12.994 مليار ريال في أغسطس 2021، فيما بلغ إجمالي العقود نحو 23.109 عقود، متراجعة بنسبة 14.3 %، مقابل 26.974 عقدا.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من المصارف إلى الفلل بلغ في سبتمبر الماضي نحو 9.422 مليار ريال، مقابل 10.122 مليار ريال في أغسطس 2021، منخفضة بنسبة 6.9 %، فيما بلغ التمويل المقدم للشقق نحو 2.343 مليار ريال، مقابل 2.362 مليار ريال، منخفضا بنسبة 0.8 %.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي التمويل العقاري للأفراد المقدم من المصارف للأراضي بلغ نحو 494 مليون ريال، في سبتمبر الماضي، مقابل 510 مليارات ريال في أغسطس، منخفضا بنسبة 3.1 %.

وأوضحت النشرة أن حجم التمويل العقاري للأفراد المقدم من المصارف انخفض على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل فيه 12.993 مليار ريال بنحو 5.6 %، فيما انخفض إجمالي العقود في فترة المقارنة نحو 15.6 %، إذ سجل في شهر سبتمبر 2020 نحو 27.390 ألف عقد.

ولفتت النشرة إلى أن إجمالي التمويل العقاري للأفراد المقدم من المصارف للفلل انخفض على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل فيه 10.490 مليار ريال بنحو 10.2 %، فيما ارتفع التمويل المقدم للشقق بنسبة 25.7 % إذ سجل في الشهر المماثل من 2020 نحو 1.863 مليار ريال، بينما انخفض التمويل المقدم للأراضي بنسبة 22.8 %، إذ سجل في سبتمبر 2020 نحو 640 مليون ريال.